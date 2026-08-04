Несколько человек погибли при атаке БПЛА на Подмосковье

Несколько человек погибли при атаке БПЛА на Подмосковье Пять человек погибли и шестеро ранены при атаке БПЛА на Подмосковье

Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Силы противовоздушной обороны отразили атаку, однако основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, — сказано в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные и оперативные службы.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.