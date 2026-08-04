Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 07:20

Несколько человек погибли при атаке БПЛА на Подмосковье

Пять человек погибли и шестеро ранены при атаке БПЛА на Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Силы противовоздушной обороны отразили атаку, однако основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, — сказано в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные и оперативные службы.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

Регионы
Подмосковье
Андрей Воробьев
атаки ВСУ
БПЛА
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 320 БПЛА
Оперштаб создали после атаки ВСУ на склад Wildberries в Ленобласти
Стало известно, как изменятся правила оплаты сверхурочной работы
Пропавший в Иркутской области самолет ищут вертолеты
Один из аэропортов Татарстана перестал принимать и выпускать самолеты
«Север» отчитался о воздушных дуэлях в небе над Харьковской областью
Аэропорт Краснодара может изменить расписание рейсов
Российские военные затопили четыре сухогруза ВСУ
Врач рассказала, как предотвратить повышение скорости оседания эритроцитов
ВС России лишили ВСУ терминала для ремонта военной техники под Одессой
Условие для переговоров и удар по сухогрузам: новости СВО к утру 4 августа
Склад Wildberries объят огнем из-за атаки БПЛА в Ленобласти
Синоптик раскрыла сюрпризы погоды на 4 августа
Российские бойцы уничтожили американский броневик «Хамви» в Сумской области
Мирошник назвал число российских детей, погибших от атак ВСУ за неделю
В МИД раскрыли, какое оружие ВСУ часто применяют против мирных жителей
Раскрыта судьба пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
Российский военный спас мирных жителей при эвакуации из Константиновки
Стало известно, кому принадлежал исчезнувший в Приангарье самолет
В Подмосковье раскрыли последствия атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.