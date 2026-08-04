Раскрыта судьба пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье Всех пострадавших при атаке БПЛА в Чехове поместили под наблюдение врачей

Все раненные в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в подмосковном Чехове находятся под наблюдением врачей, им окажут необходимую медицинскую помощь, сообщил глава округа Михаил Собакин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, все экстренные службы продолжают работать на местах в усиленном режиме.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Все раненые находятся в под наблюдением врачей. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — отметил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших и шести пострадавших при атаке БПЛА. Повреждены склад, электроподстанция и административное здание в промзоне Новоселок. На месте работают оперативные службы.

Также сообщалось, что один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины в Херсонской области с 31 июля. Как уточнял губернатор региона Владимир Сальдо, оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной.