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04 августа 2026 в 07:35

Раскрыта судьба пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Всех пострадавших при атаке БПЛА в Чехове поместили под наблюдение врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все раненные в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в подмосковном Чехове находятся под наблюдением врачей, им окажут необходимую медицинскую помощь, сообщил глава округа Михаил Собакин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, все экстренные службы продолжают работать на местах в усиленном режиме.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Все раненые находятся в под наблюдением врачей. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — отметил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших и шести пострадавших при атаке БПЛА. Повреждены склад, электроподстанция и административное здание в промзоне Новоселок. На месте работают оперативные службы.

Также сообщалось, что один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины в Херсонской области с 31 июля. Как уточнял губернатор региона Владимир Сальдо, оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной.

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