Российский военный спас мирных жителей при эвакуации из Константиновки Российский боец уничтожил дроны ВСУ и прикрыл эвакуацию людей из Константиновки

При эвакуации мирных жителей из Константиновки оператор с позывным Орех, прикрывавший группу, уничтожил несколько вражеских дронов, рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6-й МСД с позывным Каскад. По его словам, бойцу удалось ликвидировать гексакоптер R-18, перерубив винтами его оптоволоконный кабель. Также он вывел из строя несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Во время проведения эвакуации, прикрывая группу [бойцов и мирных жителей] сверху, расчетами беспилотных систем было уничтожено несколько беспилотников противника. Помимо этого, боец-оператор с позывным Орех ликвидировал БПЛА гексакоптерного типа R-18, перерезав оптоволоконный кабель лопастями своего дрона, а также уничтожил несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ, — рассказал Каскад

Командир отметил, что противник непрерывно атаковал эвакуационную группу, в том числе применял «Бабу-ягу», однако танковый полк смог отбить все налеты. Он подчеркнул, что гражданских удалось вывезти без потерь, все остались целы.

Ранее командир расчета с позывным Призрак сообщил, что российские войска перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.