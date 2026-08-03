Предупреждения для водителей об эвакуации авто могут ввести в России

Предупреждения для водителей об эвакуации авто могут ввести в России Предупреждать водителей за 15 минут до эвакуации авто предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли законопроект, в котором предлагается предупреждать водителей об эвакуации машин за 15 минут до начала процедуры, передает РИА Новости. В документе указано, что оповещения могут начать отправлять через «Госуслуги».

По информации фракции, введение системы предварительного уведомления через «Госуслуги» призвано улучшить условия для водителей. Также оно направлено на уменьшение социального напряжения, связанного с принудительной эвакуацией транспортных средств.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением обязать регионы предоставлять льготный проезд школьникам на время летних каникул. Депутаты думской фракции «Новые люди» направили соответствующее письмо министру транспорта Андрею Никитину.

Также в Госдуму внесли законопроект, который позволит россиянам использовать материнский капитал на ремонт жилья. Авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди». Законодатели считают, что принятие их инициативы даст возможность тысячам российских семей направить материнский капитал на повышение качества жизни своих детей.