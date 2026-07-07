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07 июля 2026 в 17:41

В России могут расширить маткапитал на новую категорию расходов

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий тратить маткапитал на ремонт жилья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Госдуму внесли законопроект, который позволит россиянам использовать материнский капитал на ремонт жилья. Как сообщает РИА Новости, авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди», возглавляемой вице-спикером Владиславом Даванковым.

Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ (далее — законопроект) предлагается предоставить гражданам право использовать средства материнского капитала на ремонт жилья, — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законодатели считают, что принятие их инициативы даст возможность тысячам российских семей направить материнский капитал на повышение качества жизни своих детей. Это, по мнению депутатов, особенно актуально в ситуациях, когда покупка новой недвижимости нецелесообразна или невозможна, а улучшения условий можно достичь через ремонт существующего жилья.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что материнский капитал в 2027 году, вероятно, вырастет после индексации. По предварительным оценкам, выплата на первого ребенка достигнет около 767 тыс. рублей, а на второго — более миллиона рублей.

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