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03 августа 2026 в 17:28

В ФНПР назвали самые «голодные» по кадрам отрасли

Глава ФНПР Черногаев: промышленность и IT испытывают острейший дефицит кадров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наиболее острый кадровый голод сегодня фиксируется в промышленности, инженерных специальностях, IT и медицине, заявил в интервью NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Он связал проблему с демографией и изменением структуры экономики.

Сегодня наиболее острый кадровый дефицит наблюдается в промышленности, инженерных специальностях, IT, медицине и ряде других отраслей, где требуются квалифицированные специалисты. Эта проблема формировалась не один год и связана в том числе с изменением структуры экономики и демографическими факторами, — сказал Черногаев.

По его словам, проблему необходимо решать системно, в частности, повышать престиж рабочих профессий, выстраивать мостик между учебными заведениями и реальным производством, расширять систему стажировок и наставничества.

Молодой человек должен еще в процессе обучения видеть перспективы карьеры и достойные условия труда, отметил эксперт. Кроме того, важно повышать качество рабочих мест — достойную зарплату, соцпакет и безопасность, добавил он.

Ранее HR-эксперт Анна Баринова сообщила, что лучшего месяца для смены места работы не существует, а поиск вакансий не зависит от календаря. По ее словам, рынок труда подвержен множеству внешних факторов, поэтому предугадать удачное время для трудоустройства заранее просто невозможно.

Экономика
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поиск работы
дефицит кадров
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Наталья Петрова
Н. Петрова
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