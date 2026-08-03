В ФНПР назвали самые «голодные» по кадрам отрасли Глава ФНПР Черногаев: промышленность и IT испытывают острейший дефицит кадров

Наиболее острый кадровый голод сегодня фиксируется в промышленности, инженерных специальностях, IT и медицине, заявил в интервью NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Он связал проблему с демографией и изменением структуры экономики.

Сегодня наиболее острый кадровый дефицит наблюдается в промышленности, инженерных специальностях, IT, медицине и ряде других отраслей, где требуются квалифицированные специалисты. Эта проблема формировалась не один год и связана в том числе с изменением структуры экономики и демографическими факторами, — сказал Черногаев.

По его словам, проблему необходимо решать системно, в частности, повышать престиж рабочих профессий, выстраивать мостик между учебными заведениями и реальным производством, расширять систему стажировок и наставничества.

Молодой человек должен еще в процессе обучения видеть перспективы карьеры и достойные условия труда, отметил эксперт. Кроме того, важно повышать качество рабочих мест — достойную зарплату, соцпакет и безопасность, добавил он.

Ранее HR-эксперт Анна Баринова сообщила, что лучшего месяца для смены места работы не существует, а поиск вакансий не зависит от календаря. По ее словам, рынок труда подвержен множеству внешних факторов, поэтому предугадать удачное время для трудоустройства заранее просто невозможно.