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09 июля 2026 в 16:28

HR-эксперт назвала главное заблуждение соискателей о сезоне найма

HR-эксперт Баринова: идеального месяца для смены места работы не существует

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Идеального месяца для смены места работы не существует, а поиск вакансий не зависит от календаря, заявила NEWS.ru HR-эксперт Анна Баринова. По ее словам, рынок труда подвержен множеству внешних факторов, поэтому предугадать удачное время для трудоустройства заранее просто невозможно.

Самое большое заблуждение, что есть какой-то счастливый месяц, в который точно можно найти работу. Вообще, нет. Из года в год месяцы с самым большим количеством вакансий меняются в зависимости как от цели компании, так и от политической и экономической составляющих в стране и мире. Это невозможно предугадать заранее. У всех в компании разные биоритмы и цикличность, — пояснила Баринова.

По ее словам, в декабре и январе из-за новогодних праздников и ожидания премий сотрудники реже меняют место работы. Однако она отметила, что горящие вакансии всегда представлены на рынке труда — все зависит от квалификации специалиста.

Если анализировать рынок, то декабрь и январь — самые вялые месяцы для трудоустройства. Это связано с корпоративами, Новым годом и тем, что особо никто не уходит, ожидая 13-ю зарплату и годовые премии. Наем в большинстве своем стоит на месте. В этом году был достаточно активный март, но каждый меняет работу в зависимости от своих жизненных ситуаций. Горящие вакансии есть всегда. Это уже зависит от того, какой сам специалист. Некоторые сразу же получают много откликов, их резюме рассматривается и берется в оборот. Важный момент, чтобы сотрудник хотя бы год отработал в одной компании. Такой подход показывает, что он достаточно стабилен и устойчив, а не бегунок, который постоянно меняет место работы, — резюмировала Баринова.

Ранее HR-эксперт Александр Ветерков заявил, что в резюме, составленных с помощью искусственного интеллекта, соискатели выглядят слишком идеальными. Он отметил, что ИИ-системы могут ускорить работу рекрутера, однако не заменят его опыт и интуицию.

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