Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 00:12

Полиция Таиланда отпустила свидетелей по делу о пропавших россиянах

SR: полиция отпустила двух мужчин без обвинений по делу о пропавших россиянах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Таиланда освободила двух местных жителей, ранее находившихся под следствием по делу об исчезновении российских граждан Дианы Назимовой и Романа Назимова, сообщает газета Siam Rath. Мужчины были выпущены из полицейского участка без предъявления обвинений, так как привлекались в качестве свидетелей.

Ранее эти граждане проверялись на предмет возможного участия в сокрытии разобранного мотоцикла, на котором перемещались пропавшие россияне, а также в содействии бегству ключевых участников дела. Розыск двух подозреваемых — 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина, известных как Понг и Тхонг — продолжается. Суд Паттайи в четверг, 30 июля, выдал ордера на их арест, и оперативные группы отслеживают их перемещения.

В рамках поисковой операции, которая продолжается второй день подряд, участвует свыше 200 человек, включая сотрудников таиландских правоохранительных органов и соотечественников. Следователи работают над установлением местонахождения скрывающихся злоумышленников и выяснением обстоятельств исчезновения россиян. Для осмотра прилегающего пруда вызывали водолазов, однако поисковые мероприятия были остановлены с наступлением темноты.

Ранее лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева сообщила, что полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев — Понга и Тхонга, — подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры, Романа и Дианы Назимовых. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян.

Азия
Таиланд
полиция
похищения
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина воет — ни бензина, ни дизеля: как топливный кризис парализует ВСУ
Новые пропавшие, «петля смерти», поиски: что известно о деле Усольцевых
На Западе Украину предупредили о катастрофе в Одесской области
Во Владивостоке тушат крупный пожар
Правительство российского региона полным составом подало в отставку
«Будет умирать»: автоэксперт раскрыл мрачное будущее Volkswagen
Пропажа тюменцев в Таиланде: закопанный байк, три ареста и никаких следов
Водитель грузовика пошел на таран автомобиля ТЦК
Жители трех российских регионов в среднем получают более 200 тыс. рублей
В США спрогнозировали, когда ХАМАС пойдет на разоружение
Три российских аэропорта временно закрыли небо
Паштеты для детей в России начнут делать по новым правилам
В МИД России развенчали ложь СМИ-иноагентов о выездных визах
Полиция Таиланда отпустила свидетелей по делу о пропавших россиянах
Нельзя есть на ночь и запивать пищу водой: врач развеяла главные мифы о еде
Не отвернулся лишь СССР: как Запад бросил евреев на растерзание Гитлеру
«Возьмут еще и Одессу»: в США сделали дерзкий прогноз о ситуации на СВО
Российский регион частично лишился электроэнергии
«Серьезный удар»: в ФРГ озвучили, какие потери тяжело переносит Украина
Митрополит Иларион назвал три вещи, о которых нельзя говорить
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.