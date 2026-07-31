Полиция Таиланда отпустила свидетелей по делу о пропавших россиянах SR: полиция отпустила двух мужчин без обвинений по делу о пропавших россиянах

Полиция Таиланда освободила двух местных жителей, ранее находившихся под следствием по делу об исчезновении российских граждан Дианы Назимовой и Романа Назимова, сообщает газета Siam Rath. Мужчины были выпущены из полицейского участка без предъявления обвинений, так как привлекались в качестве свидетелей.

Ранее эти граждане проверялись на предмет возможного участия в сокрытии разобранного мотоцикла, на котором перемещались пропавшие россияне, а также в содействии бегству ключевых участников дела. Розыск двух подозреваемых — 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина, известных как Понг и Тхонг — продолжается. Суд Паттайи в четверг, 30 июля, выдал ордера на их арест, и оперативные группы отслеживают их перемещения.

В рамках поисковой операции, которая продолжается второй день подряд, участвует свыше 200 человек, включая сотрудников таиландских правоохранительных органов и соотечественников. Следователи работают над установлением местонахождения скрывающихся злоумышленников и выяснением обстоятельств исчезновения россиян. Для осмотра прилегающего пруда вызывали водолазов, однако поисковые мероприятия были остановлены с наступлением темноты.

Ранее лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева сообщила, что полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев — Понга и Тхонга, — подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры, Романа и Дианы Назимовых. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян.