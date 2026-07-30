Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде Подозреваемый в исчезновении брата и сестры из Тюмени задержан в Таиланде

Глава банды, подозреваемой в исчезновении брата и сестры из Тюмени в Таиланде, задержан, передает Telegram-канал SHOT. Однако девушка и ее 17-летний брат до сих пор числятся пропавшими.

Силовики поймали Тхану Кыттхонга, известного также как Понг, который накануне вместе со своим подельником пытался скрыться от полиции на мотоцикле. Подозреваемого доставили в отдел. В настоящее время он является главным фигурантом по делу о пропаже российских туристов. Мужчина уже имел судимость за похищение детей и незаконное хранение оружия.

Брат и сестра перестали выходить на связь во время поездки по Таиланду. Позже их мопед обнаружили разобранным и закопанным в землю. По версии следствия, двое тайцев — Панг и Сыа Хой — помогали основным подозреваемым скрываться и заметать следы.

Ранее стало известно, что 21-летний москвич попал в рабство в Мьянме. Сообщалось, что молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Россиянин недавно окончил вуз, сделал предложение своей девушке, попросил у матери денег, после чего исчез. Спустя некоторое время его невеста получила сообщение, в котором он написал, что жив, но не знает, где находится. Его удерживали взаперти и пичкали наркотиками.