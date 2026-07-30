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30 июля 2026 в 16:29

HR-эксперт ответила, чем можно заменить ДМС для сотрудников

HR-эксперт Кожевникова: ДМС можно заменить с помощью телемедицины

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ДМС можно заменить с помощью телемедицины, заявила Readovka.news независимый директор, эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова. Она отметила, что ДМС — лишь часть базового набора льгот, но редко решающий фактор для удержания сотрудников.

Специалист предложила закрепить фиксированную годовую сумму на человека — ее можно потратить на медицину, фитнес или санаторное восстановление. Также, по ее словам, можно организовать несколько бесплатных чекапов в год с телемедициной, а лечение при необходимости проводить через систему ОМС.

Кожевникова подчеркнула, что такой подход дешевле классического ДМС и способствует профилактике заболеваний. Она отметила, что сейчас работодатели все чаще сокращают покрытие ДМС, вводят франшизы и софинансирование.

Ранее директор ИИПСП Антон Орлов заявил, что в России есть все возможности для того, чтобы повысить качество лечения работающего населения с помощью обязательного полиса ДМС. Он также добавил, что это не так дорого, как может казаться.

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