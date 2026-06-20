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20 июня 2026 в 08:00

Анонимно и без очередей: платные медуслуги станут доступнее с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг, следует из правительственного документа. Теперь договор можно будет заключить дистанционно — через сайт медицинской организации и ее мобильное приложение. Утвержденный порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года. Каковы преимущества и недостатки новых правил, нужно ли внести дополнительные изменения — в материале NEWS.ru.

Что еще изменится в правилах оказания платных медуслуг

Согласно тексту документа, требования к содержанию договора о платных медуслугах будут изменены. Так, если пациент обратится к врачу анонимно, то в нем не потребуется указывать данные паспорта. Утвержденный порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Новые правила также изменят и порядок оказания платных медицинских услуг. Они направлены на цифровизацию взаимодействия с пациентами и повышение качества обслуживания, считает основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Каковы преимущества новых правил оказания платных медуслуг

По мнению Шуппо, преимуществ у обновленных правил достаточно много. Среди очевидных — возможность дистанционно заключить договор через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер. Кроме того, был сделан шаг в сторону укрепления защиты прав пациентов на конфиденциальность и соблюдение врачебной тайны, поскольку больше не потребуется указывать паспортные данные в договоре. Также появится требование об указании четких сроков предоставления услуги. Медучреждениям запретят уменьшать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС в случае отказа пациента от платных услуг, а также переводить экстренную помощь в разряд платных.

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru

«Для клиник эти изменения означают серьезную дополнительную нагрузку. Им потребуются время и ресурсы на то, чтобы обновить договоры, наладить передачу данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), выдачу дополнительных документов (выписок, рецептов), а также обучить персонал новым процедурам. На первых порах это обернется прямыми затратами и, возможно, снижением скорости предоставления медицинских услуг в ряде клиник», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

Любые вопросы, связанные с расширением возможностей медицинского обслуживания и получения удаленных заключений, — это прежде всего удобство для наших граждан, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, можно будет заключить договор с организацией удаленно и получить необходимую услугу или консультацию дистанционно, используя, например, телемедицинские технологии. Это означает, что не придется куда-то идти и ехать.

«Это огромное подспорье для людей с ограниченными возможностями здоровья или, например, для тех, кому по медицинским показаниям небезопасно выходить из дома и посещать места с большим скоплением людей», — отметил он.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова считает немаловажной возможность анонимного обращения в клинику.

«Нередко от медицинских услуг отказываются именно потому, что при решении деликатных вопросов необходимо полностью деанонимизировать себя», — заявила она в беседе с NEWS.ru.

Помимо этого, вводится очень полезное правило, которое запрещает урезать объем услуги или заставлять пациента ждать дольше необходимого, подчеркнула она. Кроме того, передача данных по оказанным услугам в ЕГИСЗ повышает прозрачность рынка. Эту информацию можно использовать в метаисследованиях, заключила эксперт.

В чем недостатки новых правил оказания платных медуслуг

Один из недостатков нового порядка оказания услуг, считает Лукинова, заключается в реализации правила об анонимности на практике, например если для процедур понадобятся данные карты. В этом случае может произойти недопонимание, отметила она.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Скептически эксперт относится и к обеспечению кибербезопасности. Чем больше данных, тем выше риск того, что они утекут, подчеркнула Лукинова.

«Отмечу также проблему реализации требований. Далеко не все клиники имеют ресурсы для быстрого и бесшовного перехода к исполнению новых правил. Это может спровоцировать неравенство в доступности услуг», — заключила она.

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