Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 июля?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 июля
Военные в Севастополе отразили атаки украинских вооруженных сил, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал глава города.
Кроме того, в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Гуково пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают помощь пострадавшей женщине, в то время как мужчина находится под завалами, а спасательные работы продолжаются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Также был поврежден жилой многоквартирный дом из-за удара БПЛА, что повлекло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывается необходимая поддержка. В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина; при этом пострадавших и возгораний не зафиксировано.
В Ростове области падение обломков БПЛА вызвало возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировали, пострадавших не было. Администрация уточнила, что информация о жертвах и материальном ущербе будет предоставляться по мере поступления новых данных. В настоящее время сохраняется угроза действия беспилотников на территории Ростовской области.
Также в Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его информации, причиной неполадок стали атаки противника на энергетическую инфраструктуру.
«Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — написал Балицкий.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на территории склада продолжается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.
Кроме того, в небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев.
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