Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 июля?

Военные в Севастополе отразили атаки украинских вооруженных сил, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал глава города.

Кроме того, в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Гуково пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают помощь пострадавшей женщине, в то время как мужчина находится под завалами, а спасательные работы продолжаются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также был поврежден жилой многоквартирный дом из-за удара БПЛА, что повлекло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывается необходимая поддержка. В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина; при этом пострадавших и возгораний не зафиксировано.

В Ростове области падение обломков БПЛА вызвало возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировали, пострадавших не было. Администрация уточнила, что информация о жертвах и материальном ущербе будет предоставляться по мере поступления новых данных. В настоящее время сохраняется угроза действия беспилотников на территории Ростовской области.

Также в Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его информации, причиной неполадок стали атаки противника на энергетическую инфраструктуру.

«Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — написал Балицкий.