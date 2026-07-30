Российский регион частично лишился электроэнергии

В Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его информации, причиной неполадок стали атаки противника на энергетическую инфраструктуру.

Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли жилые кварталы в селе Благовещенка Каменско-Днепровского округа Запорожской области. Погибла местная жительница, ее семье окажут всю необходимую поддержку. Повреждены жилые дома и линии коммуникаций. Под обстрел также попал детский сад «Подснежник». Детей в нем не было, из 15 сотрудников никто не пострадал.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура передавала, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В результате удара также пострадали несколько человек. В ведомстве отметили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.