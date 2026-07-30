Раскрыты факты зверства комполка ВСУ с помощью «деревьев правды»

Командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев приказывал убивать и подвергать пыткам провинившихся подчиненных, сообщили ТАСС источники в российских силовых органах. Подчиненных привязывали к деревьям и избивали до полусмерти. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В полку действовали специальные заградительные отряды, говорится в статье. Командир Ширяев лично санкционировал казни дезертиров и уклонистов с использованием так называемых деревьев правды. По сведениям собеседника агентства, сотни мобилизованных солдат были убиты по прямому приказу Ширяева после того, как их приковывали наручниками.

Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с «деревьями правды», приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева, — рассказал автор материала.

Ранее стало известно, что в украинских концлагерях пленных принуждают к выполнению бессмысленных работ, сопровождающихся издевательствами и избиениями. Как заявил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, в таких местах людей пытают не для добычи информации, а из садистских побуждений.