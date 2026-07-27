Жгли пальцы и лицо из-за отказа в сексе: собутыльники пытали девушку

В городе Таразе в Казахстане правозащитники добиваются возбуждения уголовного дела по факту издевательств над местной жительницей. Пострадавшую пытали и пытались утопить в болоте после отказа в интимной близости. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Отказала в интиме — столкнули в болото

Гласности эту историю предала правозащитница и руководитель фонда «Не молчи» Дина Тансари. В фонд обратилась женщина, которая 15 июля встретилась со знакомыми и распивала с ними алкогольные напитки.

«15 июля женщина пошла в гости днем. В какой-то момент она отключилась, а очнулась от боли: увидела зажигалку, ее обжигали и тушили сигареты об лицо, руки и ноги. Множественные ожоги на теле зафиксированы», — рассказывает Тансари в своем Telegram-канале.

По ее словам, после этого над пострадавшей начал глумиться знакомый, которому ранее она отказала в интимной близости; он с силой пнул ее по голове.

«После ее вывели на пустырь и столкнули в болото, она зацепилась за кусты и ободрала колени. Женщина сбежала босиком», — пишет правозащитница.

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Заставили мириться с пытателем

Спустя три дня за девушку решилась вступиться сестра. Родственница уговорила пострадавшую написать заявление на обидчиков, но в отделении полиции, по ее словам, на пострадавшую начали давить и даже привели того мужчину, которого она просила наказать.

«Пока сестра ждала, в кабинете началось давление. Пять сотрудников допрашивали поочередно на протяжении четырех часов. Более того, женщину вывезли трое сотрудников к главному подозреваемому и заставляли примириться», — делится активистка.

Сама пострадавшая признается, что под давлением была вынуждена сказать, что согласна на примирение с насильником, но после сразу же отправилась снимать побои и фиксировать ожоги на теле.

«Я была в стрессе, плохо себя чувствовала от боли, но они начали на меня психологически давить, обязывая сказать на камеру о примирении. И я боялась, так как мучитель находился рядом. Сейчас жалею, что поддалась на манипуляции и давление. Когда сотрудники выкинули меня на дороге, я поехала в травмпункт и сняла побои в многопрофильной горбольнице», — рассказывает заявительница.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Расследовать преступление, а не нравственность потерпевшей

Но после допроса четверых участников злополучного застолья участковый отказался возбуждать уголовное дело, поскольку те утверждают, что никакого насилия против женщины не наблюдали. Полицейский предложил пострадавшей найти свидетелей, которые готовы будут заявить обратное.

Дина Тансари уверена, что в полиции просто не хотят разбираться с преступлением, которое было совершено против женщины с алкогольной зависимостью.

«Но мы понимаем, как мыслят отдельные сотрудники полиции города, и потому позволим себе предположить: женщина пошла в гости и употребляла алкоголь, она была выпившая — значит, она виновата в том, что с ней сделали. Напомним: вы должны расследовать факты преступления, а не нравственность потерпевшей», — настаивает Тансари.

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