«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине

«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине Постпредство при ООН: Россия расширяют зону контроля на Украине

ВС России расширяет зону контроля на Украине, сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН. Также, по ее словам, РФ выводит из строя военные объекты Киева.

Реальность такова, что российская армия шаг за шагом расширяет зону контроля, срывает переброску резервов, нарушает снабжение ВСУ и последовательно выводит из строя объекты, обеспечивающие украинскую военную машину, — отметила Евстигнеева.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН заявила, что украинские граждане готовы голыми руками растерзать людоловов из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). В качестве примера дипломат привела одну из стычек между населением и военкомами.

Также Евстигнеева сообщила, что Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на боевые действия, которые развязал Киев при поддержке стран Запада. Она подчеркнула, что речь идет о действиях киевских властей в отношении юго-востока Украины и против РФ.