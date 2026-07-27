Украинские граждане готовы голыми руками растерзать людоловов из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине. В качестве примера дипломат привела одну из стычек между населением и военкомами. По ее словам, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду.

После того, как сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в автомобиль, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду. Людей довели до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать людоловов из ТЦК, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось об избиении заведующего стоматологическим отделением областной клинической больницы Сум Анатолия Чередниченко. При этом медик заявил, что имеет бронь от мобилизации. Чередниченко задержали возле подъезда дома. Его схватили за одежду, несмотря на просьбу дать закончить телефонный разговор. Далее между врачом и сотрудниками ТЦК началась словесная перепалка, закончившаяся избиением.