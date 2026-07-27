Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:29

«Сорвали одежду»: в ООН заявили об отчаянии украинцев из-за ТЦК

Дипломат Евстигнеева: украинцы готовы растерзать людоловов из ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские граждане готовы голыми руками растерзать людоловов из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине. В качестве примера дипломат привела одну из стычек между населением и военкомами. По ее словам, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду.

После того, как сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в автомобиль, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду. Людей довели до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать людоловов из ТЦК, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось об избиении заведующего стоматологическим отделением областной клинической больницы Сум Анатолия Чередниченко. При этом медик заявил, что имеет бронь от мобилизации. Чередниченко задержали возле подъезда дома. Его схватили за одежду, несмотря на просьбу дать закончить телефонный разговор. Далее между врачом и сотрудниками ТЦК началась словесная перепалка, закончившаяся избиением.

Европа
Украина
ООН
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
«Окская судоверфь» отсудила у немецкой компании почти €3 млн
В соцсетях разлетелся дипфейк с российским губернатором
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.