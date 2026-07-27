МИД раскрыл детали сотрудничества с Индией для обхода санкций Запада Замглавы МИД Руденко: Россия и Индия принимают меры для обхода санкций

Москва и Нью-Дели принимают меры по формированию и укреплению неуязвимых для санкционного давления финансовых и логистических каналов, заявил в интервью NEWS.ru заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что сейчас прорабатываются варианты активизации перевозок по морской артерии Владивосток — Ченнаи.

Изучаются возможности совместного освоения Северного морского пути, который может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу. Продолжается поступательное развитие кооперации в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства военной техники. Идет работа над соглашениями о взаимной защите инвестиций, а также о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС, — сказал Руденко.

Дипломат рассказал, что также набирает обороты сотрудничество в области высоких технологий. Кроме того, особое место в структуре двустороннего товарооборота занимают поставки энергоносителей.

Общеизвестна важнейшая роль, которую закупки российской нефти играют в укреплении энергетической безопасности Индии. Они позволяют уверенно преодолевать турбулентные явления на мировом рынке, в том числе нынешний кризис, возникший по причине американской агрессии против Ирана, — отметил Руденко.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.