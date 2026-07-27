Анонсирование реформы системы мобилизации на Украине — это обман населения, изменения настолько же реалистичны, как и прилет инопланетян, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат также высмеял слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, который пообещал приток иностранных наемников за деньги союзников и выпуск роботизированных комплексов.

Заявления о новых подходах и «реформе» мобилизации — это, извините, заявления для нищих. Это попытка в очередной раз облапошить украинский электорат, заявив, что может быть, «инопланетяне прилетят». Федоров же сказал, что «мы сейчас увеличим выпрашивание, выдаивание денег у европейцев». И как наймем иностранных наемников, и они как пойдут воевать! А параллельно мы тут еще и роботов настроим, да? — сказал дипломат.

Ранее сообщалось об избиении заведующего стоматологическим отделением областной клинической больницы Сум Анатолия Чередниченко. При этом медик заявил, что имеет бронь от мобилизации. Чередниченко задержали возле подъезда дома. Далее между врачом и сотрудниками ТЦК началась словесная перепалка, закончившаяся избиением.

До этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что выйти из автобуса ТЦК сразу после задержания можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей). Он констатировал, что мобилизация превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться.