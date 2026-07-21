Раскрыты расценки за выход из автобуса ТЦК Лубинец: выйти из автобуса ТЦК сразу после задержания можно за $10 тысяч

Выйти из автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сразу после задержания можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей), а уже после доставки в ТЦК сумма взятки взлетает до $20 тыс. (1,5 млн рублей), сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подтвердил, что система превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться, передает «Новости.LIVE».

Это для того, чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что откупается одна часть общества, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать, — сообщил Лубинец.

Ранее мужчина попал в реанимацию после избиения сотрудниками ТЦК в Киеве. По словам его дочери, отца, стоявшего на учете и не уклонявшегося от службы, задержали в столице и увезли в город Белую Церковь в Киевской области. Врачи диагностировали у него отек мозга.

До этого в Одессе сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнего ребенка и ее собаку. Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и ее собаку.