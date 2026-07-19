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19 июля 2026 в 18:40

Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе применили слезоточивый газ против 12-летней девочки, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, у ребенка зафиксировали ожог глаз.

[Сотрудники] ТЦК в Одессе залили слезоточивым газом 12-летнего ребенка и ее собаку <...>. Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и ее собаку, — говорится в сообщении.

На Украине в последнее время участились скандалы, связанные с действиями сотрудников военкоматов при проведении мобилизации. На фоне нехватки личного состава в ВСУ в интернете регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин призывного возраста. При этом часть украинцев пытается избежать призыва различными способами, включая попытки незаконно покинуть страну и уклонение от вручения повесток.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что адвокат, которую избили в помещении ТЦК в Харькове, получила третью группу инвалидности. По его словам, сейчас она борется за правосудие в Европейском суде по правам человека.

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ТЦК
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