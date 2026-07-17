Адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК

Адвокат, которую избили в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове, получила третью группу инвалидности, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас она борется за правосудие в Европейском суде по правам человека.

Адвокат, которого избили в помещении ТЦК в Харькове, получила инвалидность. Она сейчас борется за правосудие и обратилась в ЕСПЧ, — написал омбудсмен.

По его словам, инцидент произошел в марте 2025 года: адвокат прибыла в военкомат, чтобы оказать юридическую помощь задержанному, но к клиенту ее не допустили и избили. Женщина была прооперирована и прошла длительное лечение. Лубинец отметил, что за год расследования виновные не установлены, работники ТЦК не допрошены, видеозаписи с камер не предоставлены. По данным комитета по защите прав адвокатов Харьковской области, в 2025–2026 годах зафиксировано 17 случаев применения силы к адвокатам.

Ранее киевлянин попал в реанимацию без сознания после избиения сотрудниками ТЦК. По словам дочери потерпевшего, мужчину, стоявшего на учете и не уклонявшегося от службы, задержали на улице в столице, однако увезли не в местный ТЦК, а в город Белую Церковь в Киевской области.