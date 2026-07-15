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15 июля 2026 в 17:05

Сотрудники ТЦК забили киевлянина до полусмерти

В Киеве мужчина оказался в реанимации после избиения сотрудниками ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Киеве мужчина попал в реанимацию без сознания после избиения сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает издание «Страна.ua». По словам дочери потерпевшего, мужчину, стоявшего на учете и не уклонявшегося от службы, задержали на улице в столице, однако увезли не в местный ТЦК, а в город Белая Церковь в Киевской области.

Дочь пострадавшего утверждает, что сотрудники ТЦК избивали мужчину и издевались над ним, а через несколько дней он оказался в реанимации без сознания. В больнице ему, по информации источника, не сразу оказали медицинскую помощь.

Ранее в Кривом Роге сотрудники ТЦК перевернули биотуалет, чтобы заставить выйти находившегося внутри военнообязанного. На фотографии видно, как двое человек в военной форме переворачивают биотуалет, после чего один из них забирается на конструкцию.

До этого сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования в Волынской области распылили слезоточивый газ в салоне такси, где находилась беременная женщина. При этом помощь пострадавшей женщине после инцидента оказана не была.

Европа
Киев
ТЦК
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