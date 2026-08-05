Друг Трампа, война с УЕФА, иск от Платини: кто такой глава ФИФА Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) и конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) обсуждают возможные меры давления на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в случае его выдвижения на новый срок. Что известно о функционере, как он возглавил организацию, в какие скандалы попадал — в материале NEWS.ru.

Как Инфантино начал работать в футболе

Инфантино родился 23 марта 1970 года в швейцарском городе Бриг в семье итальянских иммигрантов. Он был младшим из троих детей. До переезда в Бриг родители Джанни — Винченцо и Мария — жили в Домодоссоле у подножья итальянских Альп. Двоюродный брат Инфантино Даниэль Неллен рассказывал, что семья будущего главы ФИФА была бедной. Его отец работал на ночных поездах, а в выходные помогал жене продавать газеты и сигареты в киоске на вокзале.

Инфантино с детства увлекся футболом. Джанни легко давалась учеба, а после уроков он приходил домой и первым делом открывал газету Gazzetta dello Sport. В юности Инфантино болел за миланский «Интер» и играл за местный любительский клуб «Бриг-Глис». Не сумев стать профессиональным футболистом, Инфантино решил связать карьеру с этим видом спорта через юриспруденцию и спортивное управление. После окончания школы он изучал право во Фрибургском университете. Джанни свободно владеет английским, французским, итальянским, немецким и испанским языками, а также немного разговаривает на арабском и португальском.

Джанни Инфантино Фото: IMAGO/JOERAN STEINSIEK/ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

Карьеру футбольного функционера Инфантино начинал как юридический советник. В 1997–2000 годах он занимал пост генерального секретаря Международного центра спортивных исследований (CIES) при Университете Невшателя в Швейцарии. В 2000-м на тот момент 30-летний Инфантино перешел на работу в УЕФА. Сначала он работал в юридическом отделе, а в 2004-м возглавил департамент по правовым вопросам и лицензированию клубов. В 2007 году Джанни стал заместителем генерального секретаря, а в 2009-м — генеральным секретарем УЕФА. Он работал в команде тогдашнего президента организации Мишеля Платини. Широкой аудитории Инфантино стал известен благодаря регулярному участию в жеребьевках крупнейших турниров УЕФА.

Как Инфантино возглавил ФИФА

В 2015 году Платини считался главным фаворитом на пост президента ФИФА, но в разгар выборов разгорелся скандал. Экс-футболиста обвинили в получении платежа в размере 2 млн швейцарских франков (188 млн рублей) от тогдашнего главы организации Зеппа Блаттера в 2011 году. Обоих отстранили от футбола. Платини получил сначала восьмилетнюю, а позднее, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), четырехлетнюю дисквалификацию.

В октябре 2015 года Инфантино утвердили в качестве кандидата на пост президента ФИФА. Во время предвыборной кампании Джанни обещал каждой из 209 футбольных ассоциаций $5 млн в течение четырех лет, конфедерациям — $40 млн. Также он собирался выделить $4 млн на региональные молодежные турниры и $1 млн на транспортные расходы, что было важным для делегатов. В марте 2016-го Инфантино выиграл выборы президента ФИФА, опередив своего конкурента, главу Азиатской футбольной конфедерации шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифу. Он возглавил организацию в течение трех лет (главу ФИФА выбирают на четыре года, но из-за коррупционного скандала Инфантино руководил до следующих выборов в 2019-м).

Джанни Инфантино Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инфантино дважды переизбирали на пост президента ФИФА — в 2019 и 2023 годах, у него не было конкурентов. В 2022-м на заседании совета ФИФА во время чемпионата мира в Катаре было принято решение не засчитывать ему первые три года на посту президента как полноценный срок. В связи с этим Инфантино получил возможность пойти на новые выборы и остаться в должности до 2031-го.

25 марта 2025 года Федеральный уголовный апелляционный суд Швейцарии полностью оправдал Платини и Блаттера по обвинениям в мошенничестве и подлоге. Суд постановил, что выплаченные 2 млн швейцарских франков (188 млн рублей) были законным вознаграждением за работу обоих функционеров в период с 1998 по 2002 год.

Платини заявил, что дело 2015 года было сфабриковано, чтобы помешать ему стать президентом ФИФА. За несколько дней до начала чемпионата мира — 2026 он подал два иска во французские суды. Первый — лично против Инфантино, а также бывших высокопоставленных чиновников ФИФА — юридического директора Марко Виллигера и главы комитета по аудиту Доменико Скалы. Платини обвиняет их в «преступном сговоре с целью ложного доноса и клевете». Второй иск — против ФИФА как организации. Француз требует финансовой компенсации за моральный ущерб и упущенную выгоду — зарплаты и бонусы, которые он мог бы получить, будучи ее президентом.

В какие скандалы попадал президент ФИФА Инфантино

В 2016 году независимый комитет по этике ФИФА провел проверку в отношении Инфантино из-за опубликованного письма в швейцарском издании SonntagsZeitung. В сообщении упоминались перелеты главы ФИФА на частных самолетах, расходы за счет организации, кадровые решения и предполагаемое злоупотребление полномочиями. По итогам проверки комитет пришел к выводу, что Инфантино не нарушил Кодекс этики ФИФА.

Михаэль Лаубер Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В 2020 году швейцарская прокуратура начала расследование против Инфантино, бывшего генпрокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и прокурора швейцарского кантона Вале Ринальдо Арнольда. Их подозревали в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию. Расследование было окончательно прекращено и закрыто в 2023 году. Инфантино назвал это «полной и очевидной победой».

После начала специальной военной операции на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров. На фоне ситуации в секторе Газа вопрос об аналогичных мерах в отношении Израиля не включили в повестку совета ФИФА, несмотря на призыв экспертов ООН отстранить израильские команды от международных соревнований. Инфантино заявил, что ФИФА «не может решить геополитические проблемы», но «может и должна продвигать футбол по всему миру». В феврале 2026-го Инфантино призвал пересмотреть санкции против России.

«Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. ФИФА заявила, что рассмотрит вопрос снятия санкций с российских команд и национальной сборной. Однако уже на следующий день The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщил, что ФИФА и УЕФА не планируют допускать РФ в ближайшее время.

Какие отношения у Инфантино с президентом США Трампом

В 2018 году Инфантино встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить подготовку к ЧМ-2026. Тогда Джанни подарил американскому лидеру футболку с номером 26, желтую и красную карточки. В 2020 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп назвал Инфантино своим большим другом. В марте 2025 года глава Белого дома принял Джанни в Овальном кабинете. На встрече была создана рабочая группа по подготовке клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года и ЧМ-2026.

Президент FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп перед церемонией награждения победителей финала чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

В мае 2025 года конгресс ФИФА в Асунсьоне начался с задержкой более чем на два часа из-за позднего возвращения Инфантино из поездки по Ближнему Востоку, в которой он сопровождал Трампа. Из-за опоздания Джанни зал покинули несколько делегатов, в том числе президент УЕФА Александер Чеферин. В июле 2025 года было объявлено об открытии в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке представительства ФИФА. В ходе жеребьевки ЧМ-2026 Трампу вручили «Премию мира ФИФА».

В феврале 2026-го Инфантино принял участие в первом заседании «Совета мира», посвященном восстановлению сектора Газа. На встречу глава ФИФА надел красную кепку с надписью «США» и числами 45–47 — отсылкой к статусу Трампа как 45-го и 47-го президента США. Во время ЧМ-2026 Инфантино заявлял, что общается с Трампом почти каждый день. Один телефонный разговор с американским лидером серьезно подмочил репутацию президента ФИФА.

За два дня до игры 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия Трамп позвонил Инфантино с просьбой отменить нападающему американской сборной Фоларину Балогуну красную карточку и разрешить ему выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. Это возмутило УЕФА. В организации подчеркнули, что решение по отмене красной карточки Балогуну «пересекло красную линию». Чеферин даже не присутствовал на финальном матче ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

Почему УЕФА объявил бойкот ЧМ

В конце июля Инфантино заявил, что ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20–30%, новой компании FIFA Forward Enterprise, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. Инвестиционную группу должна была возглавить компания Thrive Capital, которую основал бизнесмен Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя Трампа. По задумке, каждая из 211 национальных ассоциаций и членов ФИФА получит долю стоимостью около $20 млн. Ассоциации смогут либо сохранить ее, либо продать, чтобы получить дополнительный доход.

Джошуа Кушнер Фото: picture alliance/Kai-Uwern/Global Look Press

30 июля все 55 членов УЕФА, включая Россию, приняли решение о бойкоте чемпионата мира по футболу — 2030 в знак протеста против планов Инфантино. Европейцев поддержали КОНКАКАФ (конфедерация Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна) и АFC. В итоге Инфантино отказался от проекта о продаже доли прав на ЧМ частным инвесторам.

По данным The Times, УЕФА, АFC и КОНКАКАФ обсуждают возможные меры давления на Инфантино в случае его выдвижения на новый срок. Среди возможных шагов рассматриваются бойкот заседаний Совета ФИФА и ее комитетов, отказ от ратификации решений организации, влияние на формат будущих международных соревнований. Европейские футбольные ассоциации думают отозвать письма в поддержку Инфантино, чтобы он ушел в отставку еще до выборов, которые пройдут 18 марта 2027 года.

The Telegraph со ссылкой на источники в администрации главы Белого дома сообщил, что Джанни помогут сохранить пост. Трамп сделает все возможное для этого, поскольку Инфантино помог США «провести лучший чемпионат мира в истории».

Что известно о личной жизни Инфантино

Инфантино женат на ливанке Лине Аль-Ашкар. Они познакомились в начале 2000-х, когда девушка работала с Ливанской ассоциацией футбола (LFA). У супругов четыре дочери — Шаная Серена, Далия Нора, Алессия и Сабрина. В 2026 году Инфантино, имевший швейцарское и итальянское гражданства, получил паспорт Ливана. С 2021-го его семья живет в Катаре.

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