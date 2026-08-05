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05 августа 2026 в 00:53

В трех аэропортах Москвы изменили порядок приема и отправки рейсов

Росавиация: Домодедово, Внуково и Жуковский принимают рейсы по согласованию

Фото: Silas Stein/Global Look Press
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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Такой порядок работы введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Во Внуково предупредили, что в связи с действующими ограничениями возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичный режим действует в аэропортах Домодедово и Жуковский. Прием и отправка воздушных судов также осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

До этого аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы после временных ограничений. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами. При этом в аэропорту Тамбова (Донское) были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера — из Москвы и Санкт-Петербурга — не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

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