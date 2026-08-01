Два крупных российских аэропорта изменили график работы

Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, в воздушной гавани Тамбова (Донское) временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов. О возобновлении стандартного графика работы будет сообщено особо.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — объяснил Кореняко.

Ранее Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что данные меры направлены на гарантию безопасности авиаперевозок.

Кроме того, в Дальневосточной транспортной прокуратуре передавали, что самолет, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт отправления вскоре после взлета. Причиной, по предварительным данным, послужило столкновение лайнера с птицей. Осмотр после посадки не выявил каких-либо дефектов на борту.

До этого лайнер авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Краснодар, вернулся в пункт отправления. Инцидент случился из-за воспламенения одного из двигателей в воздухе.