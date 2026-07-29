Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за инцидента на борту Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за вспыхнувшего двигателя

Самолет S7, летевший из Новосибирска в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России в Telegram-канале. По данным ведомства, во время полета произошло возгорание двигателя.

По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск — Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета, — говорится в сообщении.

Ранее военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Одинцовском районе. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал у Москвы-реки поблизости от села Луцино. По информации источника, обошлось без пострадавших, на место происшествия выезжали экстренные службы.

До этого американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над Саудовской Аравией. Это произошло после того, как Центральное командование США объявило о начале новых ударов по Ирану.