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29 июля 2026 в 10:01

«Припарка»: Захарова высмеяла «пилюли» Запада для Украины

Захарова назвала припарками помощь Киеву от западных союзников

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Помощь Запада Украине — это не лекарство для больного, как говорит министр обороны Италии Гуидо Крозетто, а мертвому припарка, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат добавила, что согласна с определением Киева как больного.

Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки, — заявила Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что атака Киева на иранское судно в Каспийском море — это настоящий террористический акт. Захарова добавила, что произошедшее свидетельствует о «возрождении практики мирового пиратства».

До этого Захарова заявила, что Россия заранее предупреждала европейские государства о невозможности контролировать действия Киева, которому передается большое количество оружия. Поводом для ее заявления стала публикация итальянского агентства Ansa о попытках криминальных структур Палермо приобрести военные беспилотные летательные аппараты. По ее словам, последствия утечки вооружения уже начинают проявляться.

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