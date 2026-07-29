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29 июля 2026 в 10:50

Раскрыто, какое наказание грозит убийце мальчика Паши из Ленобласти

Жилкину грозит пожизненный срок за убийство девятилетнего мальчика в Ленобласти

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши, сообщил Telegram-канал пресс-службы петербургской прокуратуры. Мужчине инкриминируют насильственные действия сексуального характера и убийство ребенка с целью скрыть совершенное насилие.

Преступления, инкриминируемые обвиняемому, относятся к категории особо тяжких преступлений. За их совершение Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — ответили в ведомстве.

По версии следствия, в январе 2026 года обвиняемый совершил надругательство над мальчиком, после чего заклеил ему дыхательные пути скотчем и увез в СНТ на территории Ленинградской области, где избавился от тела. В ближайшее время прокуратура направит материалы уголовного дела в Петербургский городской суд для рассмотрения по существу. К другим эпизодам, в которых первоначально подозревали фигуранта, он оказался не причастен.

Перед этим экспертиза признала Жилкина вменяемым, он также сам признался в изнасиловании и убийстве ребенка. Специалисты не выявили у мужчины каких-либо психических отклонений.

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