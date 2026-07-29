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29 июля 2026 в 10:21

Приговор экс-редактору URA.RU незначительно изменили

Суд в Свердловской области утвердил приговор бывшему редактору URA.RU Аллаярову

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Свердловский областной суд рассмотрел жалобы бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, его адвоката и прокуратуры на приговор по делу о даче взяток, сообщается в Telegram-канале судов региона. В итоге пятилетний срок в колонии был оставлен в силе. При этом в решение нижестоящей инстанции будут внесены корректировки лишь по части штрафа.

С Аллаярова в доход государства взысканы 120 тыс. рублей — сумма, эквивалентная размеру переданной взятки. В части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения, — говорится в сообщении.

Было установлено, что журналист в течение 10 месяцев на возмездной основе приобретал у своего дяди, сотрудника полиции, оперативные сводки для последующей публикации содержащейся в них информации. Подсудимый полностью признал вину.

Аллаярову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Кемерово вынес приговор бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Общество
Свердловская область
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