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24 июля 2026 в 17:52

Экс-министр здравоохранения попался на крупной взятке

Экс-министра здравоохранения Кузбасса Беглова осудили за взятки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Центральный районный суд города Кемерова вынес приговор бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову, сообщили в пресс-службе учреждения. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Вынесен приговор 24.07.2026 Беглову Дмитрию Евгеньевичу <…>. Перечень статей: ч. 2, ч. 5 п. «в», ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сказано в карточке дела.

Ранее бывшему мэру Саратова Олегу Грищенко, скончавшемуся в 2017 году, заочно предъявили обвинение в мошенничестве с ущербом более 700 млн рублей. По версии следствия, схема по выводу средств действовала с 2005 по 2023 год, причем после смерти чиновника ее продолжали другие участники.

До этого Генпрокуратура запросила изъять коррупционное имущество бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Алана Марзаева и еще шести человек. Силовики планируют конфисковать 13 зданий в Северной Осетии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса. Следователи также хотят изъять квартиру во Владикавказе, дом в Кисловодске площадью около 900 квадратных метров и дачу.

Регионы
Кемеровская область
Кузбасс
взятки
коррупция
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