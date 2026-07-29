Актер из «Игры престолов» и «Доктора Кто» ушел из жизни Актера Тома Чадбона из «Игры престолов» не стало в возрасте 80 лет

Британский актер Том Чадбон, известный по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто», ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает Mirror. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Артист, родившийся в 1946 году, за свою карьеру снялся во множестве телепроектов, работал в театре и участвовал в радиопостановках. Наибольшую известность Чадбону принесли эпизодические роли: он дважды появлялся в культовом научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» — в 1979 и 1986 годах, а также сыграл биржевого маклера в бондиане «Казино „Рояль“». В «Игре престолов» он исполнил роль септона Мейнарда, который в воспоминаниях сочетал браком Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

Ранее сообщалось, что известный японский писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он получил всемирную известность как автор детективных и драматических романов. Писатель скончался от онкологического заболевания — рака толстой кишки.

До этого, 8 июня, британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис) скончался в возрасте 88 лет во Флориде. Известен ролью лидера поселенцев Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги».