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22 июля 2026 в 17:51

Умер актер из фильма «Безумный Макс 2»

Актер Майкл Престон скончался в возрасте 93 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 93 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон. Он ушел из жизни 8 июня во Флориде.

Майкл Престон, известный по ролям лидера поселенцев Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» и детектива Боба Делани в австралийском сериале «Убийства», скончался 8 июня во Флориде в возрасте 93 лет, — сказано в публикации.

Престон родился в 1934 году в Лондоне и начинал карьеру как оператор мультфильмов, но после того, как его заметил агент, снялся в подростковом музыкальном шоу «Oh Boy!» и выпустил первый сингл. Позже, чтобы заниматься музыкой, Престон переехал в Австралию, где работал певцом в ночном клубе и познакомился с режиссером Джорджем Миллером, автором франшизы о Безумном Максе. В дальнейшем Престон продолжил сниматься в австралийских телепроектах.

Ранее в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.

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