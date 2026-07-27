Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 13:33

Скончался известный писатель, автор романа «Жертва подозреваемого X»

Японский писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни в возрасте 68 лет от онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В возрасте 68 лет ушел из жизни японский писатель Кэйго Хигасино, сообщила пресс-служба издательства Kodansha. Он получил всемирную известность как автор детективных и драматических романов. Хигасино скончался от онкологического заболевания.

Хигасино Кэйго скончался от рака толстой кишки в ночь на 23 июля. Похороны прошли в узком семейном кругу, мы выражаем искренние соболезнования и сообщаем эту новость, — говорится в сообщении.

Хигасино родился в 1958 году в городе Осака. После завершения обучения на инженерном факультете Университета префектуры он работал инженером, и занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 его роман «Жертва подозреваемого X» получил одну из самых престижных литературных наград Японии — премию Наоки.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 88 лет. Журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон проинформировал, что он ушел из жизни 8 июня во Флориде. Актер также был широко известен по роли детектива Боба Делани в австралийском сериале «Убийства».

Мир
смерти
писатели
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аномальная жара в России: дойдет ли до Москвы, прогноз погоды
Путин отметил формирование целостной системы прав участников СВО
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
«Вместе с обществом»: Путин заявил, на что готова Россия
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более 1000 детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.