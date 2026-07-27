Скончался известный писатель, автор романа «Жертва подозреваемого X» Японский писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни в возрасте 68 лет от онкологии

В возрасте 68 лет ушел из жизни японский писатель Кэйго Хигасино, сообщила пресс-служба издательства Kodansha. Он получил всемирную известность как автор детективных и драматических романов. Хигасино скончался от онкологического заболевания.

Хигасино Кэйго скончался от рака толстой кишки в ночь на 23 июля. Похороны прошли в узком семейном кругу, мы выражаем искренние соболезнования и сообщаем эту новость, — говорится в сообщении.

Хигасино родился в 1958 году в городе Осака. После завершения обучения на инженерном факультете Университета префектуры он работал инженером, и занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 его роман «Жертва подозреваемого X» получил одну из самых престижных литературных наград Японии — премию Наоки.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 88 лет. Журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон проинформировал, что он ушел из жизни 8 июня во Флориде. Актер также был широко известен по роли детектива Боба Делани в австралийском сериале «Убийства».