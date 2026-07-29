Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:21

Испанцы пожаловались на нехватку ресурсов после пожаров

RT: власти Испании медленно реагируют на масштабные пожары

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Испании медленно реагируют на масштабные пожары, рассказал корреспондент RT Франсиско Гуайта. Он отметил, что на территории страны сгорело более 130 тыс. гектаров.

В разгар этого масштабного экологического бедствия возникли различные дискуссии. Некоторые из пострадавших говорят, что чувствуют себя брошенными. Другие отмечают запоздалую реакцию политиков. А есть и те, кто говорит о нехватке ресурсов, — рассказал Гуайта.

Журналист подчеркнул, что вертолеты не могут работать из-за санкций ЕС. По его словам, для них нет ни запасных частей, ни возможности технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к центру ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA Cestas) в департаменте Жиронда. На территории исследовательского центра находится лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ).

Европа
Испания
пожары
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Покинувший Россию комик-иноагент закрыл последний бизнес в России
Евроинтеграция Украины затягивается из-за новых «палок в колеса» от Венгрии
«Огромное завоевание»: ФНС о получении льгот в России
Песня российского иноагента играет три секунды в новом «Человеке-пауке»
Стало известно, что будет с банковскими счетами Дурова в России
В Госдуме выступили против остановки работы Telegram в России
В России может измениться закон из-за дела с нападением на ученого Зезина
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.