Испанцы пожаловались на нехватку ресурсов после пожаров RT: власти Испании медленно реагируют на масштабные пожары

Власти Испании медленно реагируют на масштабные пожары, рассказал корреспондент RT Франсиско Гуайта. Он отметил, что на территории страны сгорело более 130 тыс. гектаров.

В разгар этого масштабного экологического бедствия возникли различные дискуссии. Некоторые из пострадавших говорят, что чувствуют себя брошенными. Другие отмечают запоздалую реакцию политиков. А есть и те, кто говорит о нехватке ресурсов, — рассказал Гуайта.

Журналист подчеркнул, что вертолеты не могут работать из-за санкций ЕС. По его словам, для них нет ни запасных частей, ни возможности технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к центру ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA Cestas) в департаменте Жиронда. На территории исследовательского центра находится лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ).