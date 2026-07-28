В Испании забили тревогу из-за отсутствия российских пожарных вертолетов

Испания потеряла возможности по тушению лесных пожаров без российских вертолетов Камова, сообщила газета 20 Minutos. Нынешние законтрактованные машины берут на 25–30% меньше воды, чем использовавшиеся ранее.

В публикации отмечается, что снижение возможностей связано с недостаточным финансированием аренды, нехваткой планирования, а также с санкциями против РФ, из-за которых «Камовы» практически не эксплуатируются в Европе. Дополнительной проблемой стало то, что правительство не сделало ставку на аренду американских Chinook и Black Hawk, сопоставимых по характеристикам с российскими, поскольку для их использования требуются спецразрешения, а стоимость аренды примерно втрое превышает контракты, заключенные до 2027 года.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в испанской провинции Авила (Кастилия-и-Леон) признан самым масштабным за всю историю метеонаблюдений в стране. По последним данным, площадь возгорания достигла около 50 тыс. гектаров. Кроме того, пожары продолжают бушевать в провинции Толедо и в автономном сообществе Мадрид, в результате чего общая площадь трех очагов превысила 77 тыс. гектаров.