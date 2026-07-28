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28 июля 2026 в 15:44

Рецидивиста задержали по делу о краже строительных инструментов

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже инструментов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в хищении строительных инструментов в гипермаркете, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Инцидент произошел в поселке Атепцево на Киевском шоссе.

Росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» с торгового объекта. По информации правоохранителей, подозреваемый планировал совершить кражу в несколько этапов. По предварительной информации, он подъехал к магазину на такси и попросил водителя подождать его у входа.

В ведомстве рассказали, что мужчина трижды заходил в торговый зал, выбирал дорогие инструменты и складывал их в багажник такси. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя при очередной попытке загрузить неоплаченный товар.

Ранее сотрудники ОМОН «Пересвет» совместно с полицией провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на строительных площадках, рынке и городских улицах. Силовая поддержка спецподразделения обеспечила безопасность мероприятия, в ходе которого были проверены десятки иностранных граждан.

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