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28 июля 2026 в 16:33

Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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В Москве пассажирам третьего Московского центрального диаметра начали бесплатно раздавать питьевую воду на фоне жары, пишет «Москва 24» со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию. Именно она и организовала акцию.

Представители компании отметили, что 28 июля температура воздуха в столице повысилась до 27 градусов. В связи с этим пассажирам начали выдавать воду в билетных кассах на станциях Ленинградский вокзал и Зеленоград-Крюково.

Ранее на МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произошел серьезный сбой в движении пригородных поездов. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на участке между станциями Моссельмаш и Лихоборы составы практически полностью остановились или двигаются с минимальной скоростью.

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