На МЦД-3 произошел сбой в движении электричек

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произошел серьезный сбой в движении пригородных поездов, передает MSK1.RU. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на участке между станциями Моссельмаш и Лихоборы составы практически полностью остановились или двигаются с минимальной скоростью.

По данным профильных Telegram-каналов, причиной заторов на путях послужила внезапная неисправность светофора на одном из перегонов. В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что интервалы движения поездов в сторону Москвы и обратно временно увеличились.

Время опоздания — до 20 минут. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все необходимое для ввода поездов в график, — добавили в пресс-службе.

Ранее в Абхазии временно изменился маршрут следования пассажирского поезда № 303 сообщением Москва — Сухум. Причиной экстренной корректировки графика стало падение дерева на железнодорожные пути.