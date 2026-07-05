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05 июля 2026 в 14:38

Поезд Москва — Сухум изменил маршрут из-за неожиданного препятствия

Маршрут поезда Москва — Сухум скорректирован из-за падения дерева на пути

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Абхазии временно изменился маршрут следования пассажирского поезда № 303 сообщением Москва — Сухум, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в Telegram-канале. Причиной экстренной корректировки графика стало падение дерева на железнодорожные пути.

Из-за инцидента движение всех составов на участке Цандрипш — Гагра Абхазской железной дороги было полностью закрыто. В ФПК отметили, что застрявший в пути поезд был остановлен, а его пассажиров организованно довезут до конечных станций назначения на автотранспорте.

Обо всех изменениях оперативно информируем пассажиров по СМС, — добавили в компании.

Ранее в Хакасии пять взрослых и двое детей оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Замглавы республики Дмитрий Бученик уточнил, что из-за грозы на дорогу упало дерево. Люди не пострадали, вызволять их с канатной дороги пришлось спасателям.

До этого два человека пострадали из-за мощного грозового шторма в Кировской области. По вине стихии без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей. Шквальным ветром повалило 15 деревьев, повреждения получили 30 автомобилей и крыши домов.

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