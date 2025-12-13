Российские волонтеры ищут пропавшего на пляже в Сухуме Водолазы из РФ третьи сутки помогают Сухуму в поисках пропавшего на пляже

Российские водолазы-волонтеры почти трое суток участвуют в поисках мужчины, пропавшего во время купания в Сухуме. К операции подключились спасательные службы Абхазии и местные жители, сообщается в отчете водолазной группы, с которым ознакомилось РИА Новости.

По предварительным данным, пропавшим может быть экс-председатель совета министров республики. Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря. Мужчина отправился купаться, но не вернулся, а его личные вещи остались на берегу. Пропавшему 93 года.

По последним данным, с воды обследовано более пяти километров береговой линии, на дне — свыше трех миллионов «квадратов», — указано в сообщении.

Поиски, в которых также задействованы МЧС и Министерство обороны Абхазии, пока не увенчались успехом. Волонтеры обследуют акваторию на лодках, а водолазы проверяют дно.

Работы по поиску пропавшего мужчины ведутся интенсивно, однако сложные условия и масштабы обследуемой площади требуют значительного времени. Операция продолжается.

