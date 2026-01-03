В Сингапурском проливе зафиксировали резкий рост пиратских нападений Сайрус Моди: нападения пиратов на суда в Сингапарском проливе резко увеличились

В Сингапурском проливе зафиксировали резкое увеличение количества пиратских атак, сообщил РИА Новости замдиректора Международного морского бюро при Международной торговой палате Сайрус Моди. По его слвоам, за первые девять месяцев 2025 года их число выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы сообщалось о все большем числе инцидентов в Сингапурском проливе, и на 2025 год пришелся очень резкий рост, — заявил Моди.

Это создает серьезную угрозу безопасности международного судоходства, отметил он. Основной целью преступников обычно становится имущество, а не взятие экипажа в заложники, заключил заместитель директора.

