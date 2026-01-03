Новый год — 2026
03 января 2026 в 05:50

В Сингапурском проливе зафиксировали резкий рост пиратских нападений

Сайрус Моди: нападения пиратов на суда в Сингапарском проливе резко увеличились

Фото: Huebner/Vogler/Global Look Press
В Сингапурском проливе зафиксировали резкое увеличение количества пиратских атак, сообщил РИА Новости замдиректора Международного морского бюро при Международной торговой палате Сайрус Моди. По его слвоам, за первые девять месяцев 2025 года их число выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы сообщалось о все большем числе инцидентов в Сингапурском проливе, и на 2025 год пришелся очень резкий рост, — заявил Моди.

Это создает серьезную угрозу безопасности международного судоходства, отметил он. Основной целью преступников обычно становится имущество, а не взятие экипажа в заложники, заключил заместитель директора.

Ранее военно-морские силы США атаковали три судна наркоторговцев в международных водах Тихого океана, передает Южное командование ВС США. Отмечается, что на борту одного из судов находились три человека, все они погибли.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда являются прямой угрозой безопасности судоходства в Черном море. Об этом он сказал на встрече с аккредитованными за рубежом послами республики в Анкаре.

