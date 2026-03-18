18 марта 2026 в 16:55

«Страшнее для США»: в РФ объяснили, почему Трампу нельзя воевать с Кубой

Политолог Кодзоев заявил, что операция против Кубы ударит по самим США

Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Если президент США Дональд Трамп решит начать боевые действия против Кубы, Вашингтон может столкнуться с неприятными для себя последствиями, заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что географическая близость Острова свободы к американским берегам делает любую эскалацию крайне рискованной.

В команде Трампа наверняка есть люди, которые понимают, что Куба — это не Венесуэла. Если в этой стране у берегов Флориды начнется гуманитарный кризис, то это будет намного ближе и страшнее для самих США, — подчеркнул Кодзоев.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США, заявил, что страна готова к жесткому сопротивлению в случае внешней агрессии. По его словам, Вашингтон регулярно высказывает намерения изменить конституционный строй острова и усиливает давление на его экономику.

До этого госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию The New York Times, утверждающую, что администрация Вашингтона добивается отставки кубинского президента. В своем посте в соцсети Х он назвал это выдумкой.

США
Куба
Дональд Трамп
нападения
