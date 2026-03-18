18 марта 2026 в 17:56

Трамп бьет тревогу из-за охваченных хаосом американских аэропортов

Трамп сообщил о хаосе в американских аэропортах из-за отсутствия бюджета

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
В американских аэропортах начался хаос из-за отсутствия согласованного бюджета правоохранительных структур, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, причиной стала намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, устроенная демократами.

Намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, которую устроили демократы, сеет хаос в аэропортах. <…> Эти сумасшедшие полностью непредсказуемы в своих радикальных левацких запросах, — написал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

