В американских аэропортах начался хаос из-за отсутствия согласованного бюджета правоохранительных структур, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, причиной стала намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, устроенная демократами.

Намеренная приостановка работы Министерства внутренней безопасности, которую устроили демократы, сеет хаос в аэропортах. <…> Эти сумасшедшие полностью непредсказуемы в своих радикальных левацких запросах, — написал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.