Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном Политолог Блохин: расходы США на войну с Ираном повлекут политический ущерб

Расходы США на войну с Ираном, которые, по некоторым данным, озвученным в американской администрации, могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

США потратили $7 трлн на войны в Ираке и Афганистане, поэтому они могут терпеть текущий конфликт на Ближнем Востоке. Каким-то катастрофическим результатом для них это не станет. Да, будут финансовые недочеты, но они могут позволить себе вести такую войну. США тратят на оборону как весь остальной мир вместе взятый, и Трамп хочет увеличить военный бюджет. Конфликт с Ираном приведет к политическому ущербу для главы Белого дома и республиканской партии. Понятно, что демократы будут критиковать их за это, — высказался Блохин.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону удается экономить много денег из-за опережения графика проведения военной операции в Иране. По его словам, никто не мог подумать, что Исламской Республике будет нанесен столь значительный урон за короткий промежуток времени.