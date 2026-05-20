Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в Пекин и теплый прием

Российский президент Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Пекин и теплый прием. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, переговоры в узком составе были содержательными, диалог шел в доверительном ключе.

Прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство, — отметил он.

До этого Путин направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину приглашение посетить Россию в 2027 году. Во время беседы с коллегой из Китая глава государства отметил необходимость укрепления связей между Москвой и Пекином. Эта встреча лидеров двух государств была организована в рамках плановых мероприятий по развитию стратегического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент договорились об этом единогласно. Лидер КНР подчеркнул, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».