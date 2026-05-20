20 мая 2026 в 08:12

Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, заявил в своем канале в мессенджере МАКС мэр города Сергей Собянин. По его словам, сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Ленинградской областью. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, боевая работа продолжается, возможно понижение скорости мобильного интернета.

До этого стало известно, что в ночь на 20 мая ПВО ликвидировала и перехватила 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской и Тульской областей.

