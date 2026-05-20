20 мая 2026 в 08:41

«Старый друг»: жители Китая горячо поддержали визит Путина в Пекин

Китайские пользователи соцсетей поприветствовали визит Путина в Пекин

Фото: kremlin.ru
Пользователи китайской версии приложения TikTok под названием Douyin горячо поприветствовали визит президента России Владимира Путина в Пекин. Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь для проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином менее чем за час собрал более 42 тыс. лайков, передает РИА Новости.

«Горячо приветствую визит президента Путина, да здравствует китайско-российская дружба!», «Это старый друг Китая», — написали интернет-пользователи.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в китайскую столицу и теплый прием. По словам главы государства, переговоры в узком составе были содержательными, а диалог шел в доверительном ключе. Президент РФ находится в Китае с официальным визитом 19–20 мая.

До этого стало известно, что Китай и Россия единогласно договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По мнению Си Цзиньпина, мировое сообщество сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, и на этом фоне ценность Договора о добрососедстве становится все более очевидной.

