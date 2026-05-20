Под Брянском увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на АЗС

Число пострадавших при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области увеличилось до трех

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на автозаправочную станцию в селе Смотрова Буда Клинцовского района Брянской области увеличилось до трех человек, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, ранения получила мирная жительница.

В результате вчерашней атаки ВСУ, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — уточнил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что травмы при ударе ВСУ по брянской АЗС 19 мая получили двое мужчин, их госпитализировали. Помимо прочего, украинскими дронами были повреждены четыре гражданских автомобиля. Также в результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов.

До этого стало известно, что в Беловском районе Курской области в результате удара вражеского дрона по деревне Корочка была ранена 66-летняя женщина. У пострадавшей диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.