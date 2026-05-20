Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:02

Под Брянском увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на АЗС

Число пострадавших при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области увеличилось до трех

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на автозаправочную станцию в селе Смотрова Буда Клинцовского района Брянской области увеличилось до трех человек, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, ранения получила мирная жительница.

В результате вчерашней атаки ВСУ, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — уточнил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что травмы при ударе ВСУ по брянской АЗС 19 мая получили двое мужчин, их госпитализировали. Помимо прочего, украинскими дронами были повреждены четыре гражданских автомобиля. Также в результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов.

До этого стало известно, что в Беловском районе Курской области в результате удара вражеского дрона по деревне Корочка была ранена 66-летняя женщина. У пострадавшей диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.

Регионы
Брянская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
Песков: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае осенью возможна
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Мерч с автографом Путина стал хитом выставки в Харбине
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.