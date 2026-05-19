Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 мая: где сбои в России

Сегодня, 19 мая, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. С чем это связано, как долго продлятся ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 19 мая, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 мая поступило от жителей Москвы. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Республики Коми, Ставрополья, Пермского, Краснодарского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.

Почему не работает мобильный интернет 19 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Сегодня, 19 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после объявления в воздушном пространстве региона опасности БПЛА опубликовал предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее Дрозденко также отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Полноценную работу мобильного интернета в регионах чаще всего восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях ежедневных атак БПЛА стали новой нормальностью. Однако парламентарий заверил, что ограничения — временная мера.

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки.

В частности, туда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

